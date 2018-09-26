Московский оркестр под руководством Когана впервые отправится в большой тур по России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) впервые в своей 75-летней истории отправится в большой гастрольный тур по России, в рамках которого даст 20 концертов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган.

"Оркестру, который имеет широкую известность во многих странах мира, впервые в его истории предстоит столь длительное турне по своей родной стране", - сказал Коган. Он отметил, что оркестр впервые за 75 лет сыграет сразу 20 концертов в регионах за 34 дня.

Точкой отсчета турне музыканты назвали концерт 30 сентября в Большом зале Московской консерватории. В тот же вечер МГАСО отправится в Самару, где выйдет на сцену 1 октября.

"Изначально была взята магистраль Москва-Владивосток, затем подбирались города, которые логистически встраиваются в эту цепочку. Мы старались включить как можно больше городов, не ставя жестких условий по площадкам", - сказал директор МГАСО Всеволод Положенцев. После Самары оркестр ждут в Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Ижевске, Твери, Екатеринбурге, Уфе, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Тур продлится до 4 ноября, так как одно из требований маэстро Когана - чтобы музыканты могли отдохнуть перед выходом на сцену после длительных переездов, пояснила заместитель худрука Анастасия Мазур.

Программа и подготовка

Коган предложил на выбор региональных филармоний две концертные программы из обширного репертуара оркестра. "Одна из программ состоит из произведений великих представителей западно-европейской музыкальной культуры - Бетховена и Брамса. А вторая будет целиком посвящена русской музыке и носит название "Русский вальс и полонез". Там будут представлены произведения Чайковского, Глазунова, Римского-Корсакова, Глинки, Рубинштейна - букет из величайших представителей русской музыкальной культуры", - рассказал директор коллектива.

По его словам, гастроли готовились три года, главной сложностью была необходимость менеджмента коллектива лично, без посредников, договариваться с концертными залами.

Коган подчеркнул, что такие гастроли были бы невозможны без поддержки Минкультуры РФ. "Для Министерства культуры очень важно, чтобы оркестровые жемчужины не забывали про регионы нашей страны, для которых приезд таких коллективов - настоящий праздник", - сказала советник начальника отдела музыкального искусства департамента господдержки искусств и народного творчества Минкультуры Людмила Сироткина.

История оркестра

Московский государственный академический симфонический оркестр был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Коллектив в разные годы возглавляли выдающиеся музыканты: Лев Штейнберг, Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова.

В 1989 году должность художественного руководителя и главного дирижера занял Павел Коган, реформировав репертуар оркестра и обогатив его европейскими и американскими шедеврами. В коллективе 107 музыкантов.