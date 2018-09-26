Митрополит Иларион: предоставление автокефалии Украине расколет мировое православие

"Легитимизация раскола на Украине, а именно этим сейчас, к нашему большому сожалению, занимается патриарх Варфоломей, не сможет объединить украинских верующих, а наоборот, создаст новый раскол и расколет не только православных верующих на Украине, но и все православие", - заявил митрополит.

США активно поддерживают автокефалию на Украине, констатировал Иларион. "Сегодня представители США очень активно поддерживают автокефальный процесс на Украине. Но почему-то президент [Дональд] Трамп не говорит о том, что надо всех православных Америки объединить в одну церковь, почему-то ему это в голову не приходит, а если бы пришло, то не думаю, что было бы поддержано верующими или политическим истеблишментом. На Украине это сегодня в порядке вещей - президент решает, какой быть церкви, кого согнать в эту церковь. С нашей точки зрения, это абсолютно ненормально, церковные дела должны решаться церковным путем", - заявил митрополит.

По его словам, "православные верующие защищают и будут защищать свои православные святыни". "А если кто-то будет пытаться насильственным образом у них эти святыни отнять, это, к сожалению, уже сейчас происходит, а если будет легитимизация раскола, то все это только усилится, тогда верующие будут вставать на защиту своих святынь", - заявил Иларион.