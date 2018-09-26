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Митрополит Иларион: предоставление автокефалии Украине расколет мировое православие

Сейчас патриарх Варфоломей занимается легитимизацией раскола на Украине, отметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Легитимизация раскола на Украине, которой сейчас занимается Константинопольский патриархат, предоставляя автокефалию церкви, разобщит все мировое православие.

Об этом заявил в среду журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Легитимизация раскола на Украине, а именно этим сейчас, к нашему большому сожалению, занимается патриарх Варфоломей, не сможет объединить украинских верующих, а наоборот, создаст новый раскол и расколет не только православных верующих на Украине, но и все православие", - заявил митрополит.

США активно поддерживают автокефалию на Украине, констатировал Иларион. "Сегодня представители США очень активно поддерживают автокефальный процесс на Украине. Но почему-то президент [Дональд] Трамп не говорит о том, что надо всех православных Америки объединить в одну церковь, почему-то ему это в голову не приходит, а если бы пришло, то не думаю, что было бы поддержано верующими или политическим истеблишментом. На Украине это сегодня в порядке вещей - президент решает, какой быть церкви, кого согнать в эту церковь. С нашей точки зрения, это абсолютно ненормально, церковные дела должны решаться церковным путем", - заявил митрополит.

По его словам, "православные верующие защищают и будут защищать свои православные святыни". "А если кто-то будет пытаться насильственным образом у них эти святыни отнять, это, к сожалению, уже сейчас происходит, а если будет легитимизация раскола, то все это только усилится, тогда верующие будут вставать на защиту своих святынь", - заявил Иларион.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеВозможное предоставление автокефалии УПЦ
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