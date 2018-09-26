Москалькова пообещала отцу Бутиной, что продолжит добиваться ее освобождения

"Я буду продолжать обращаться к мировому сообществу с просьбой прекратить незаконное преследование вашей дочери, я буду обращаться к властям Соединенных Штатов Америки с надеждой на понимание и соблюдение международных норм и по содержанию ее сегодня, и по освобождению", - сказала омбудсмен в среду в ходе встречи с отцом девушки Валерием Бутиным.

В разговоре с ТАСС Бутин рассказал, что его дочь в целом продолжает чувствовать себя удовлетворительно. "Не далее как в воскресенье я имел с ней разговор... Проблемы с ногой, которые были у нее в предыдущем месте содержания, в тюрьме Вашингтона, сейчас ушли на задний план. То есть она лучше себя чувствует, и в целом содержание в этой тюрьме лучше, чем в предыдущей", - сказал он, отметив, что "жалобы на место содержания в режиме заключения всегда будут".

Бутин добавил, что общался с дочерью один раз после ее перевода из тюрьмы Вашингтона в тюрьму города Александрия. "Было обещано, что будут прогулки, которых она не видела 2,5 месяца. Нормализуется временной режим содержания, ее не будут будить по ночам [как это было в вашингтонской тюрьме]", - рассказал он.

Бутин также сообщил, что пока не собирается в США для встречи с дочерью. "Пока нет возможности. И нецелесообразно, пока идут промежуточные заседания", - пояснил он.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, в канун встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в Американском университете, изучала международные отношения.