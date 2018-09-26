План мероприятий по развитию портов на Каспии внесен в правительство РФ

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа внесло в правительство РФ план мероприятий по развитию морских портов на Каспии, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Чеботарев на совещании по развитию транспортно-логистической инфраструктуры СКФО при полпреде, которое прошло в Магасе в среду.

"В соответствии с поручением президента РФ совместно с заинтересованными федеральной органами исполнительной власти, субъектами СКФО, правительством Астраханской области, Минкавказом России разработана и в ноябре 2017 года утверждена правительством РФ Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним, в период до 2030 года. <…> В течение 2018 года Минкавказом России совместно со всеми заинтересованными органами власти и регионами разработан и уже внесен в правительство РФ для утверждения план конкретных мероприятий по реализации стратегии, который состоит из 78 пунктов", - сказал он.

Чеботарев добавил, что Минкавказ также инициировал проведение президиума Госсовета РФ. Цель этого предложения - придать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры СКФО. "Эта инициатива также была поддержана в администрации президента, и в настоящее время ведется работа по подготовке данного мероприятия", - сказал он, не уточнив сроки проведения заседания.

Ранее сообщалось, что Совет при полпреде Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по развитию транспортной инфраструктуры Северного Кавказа пройдет 26 сентября в Магасе. Будут обсуждаться предложения регионов округа, в том числе вопросы включения новых проектов в госпрограммы.