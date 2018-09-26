Министерство науки и высшего образования поддержит олимпиаду "Я - профессионал"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ окажет поддержку всероссийской студенческой олимпиаде "Я - профессионал". Об этом заявил в среду глава министерства Михаил Котюков на церемонии запуска второй олимпиады в Москве.

"Конечно, будет [оказана поддержка]. Мы сейчас с ректорами говорим о том, что нам есть над чем работать, в организационном плане в первую очередь", - сказал Котюков, отвечая на вопрос журналистов о поддержке со стороны министерства.

"Сегодня мы открываем вторую волну данного проекта, и она будет существенно более масштабной, чем первая", - добавил он.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" была проведена в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью крупнейшими российскими вузами. До финала дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Как уточнили организаторы, во второй год проведения олимпиады число конкурсных направлений увеличилось до 54, а количество участвующих в мероприятии вузов - более чем в два раза. Регистрация заявок начнется 26 сентября.

Олимпиада "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая была создана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.