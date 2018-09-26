Все регионы СКФО станут участниками нацпроекта по безопасным дорогам

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Все субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) станут участниками национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" с 2019 года, сообщил в среду на заседании совета при полпреде СКФО в Магасе (Ингушетия) первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Национальный проект структурирован как продолжение и расширение приоритетного проекта, который в 2017-2018 годах реализуется в 38 крупнейших городских агломерациях. Один регион округа имеет опыт участия в этом проекте, с начала следующего года все регионы Северо-Кавказского федерального округа буду участвовать", - сказал Алафинов.

Участником приоритетного проекта ранее стала республика Дагестан. "За два года доля дорог дорожной сети Махачкалинской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, … будет увеличена с 35% до 60%. Количество мест концентрации ДТП будет сокращено в два раза", - отметил первый замглавы Минтранса.

По данным министерства, протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории округа составляет 21 тыс. 540 км. Из них в нормативном состоянии находятся 12,5 тыс. км, то есть практически 58%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" состоит из четырех федеральных подпрограмм, он охватит 78 городских агломераций РФ, в которых проживает более половины населения страны. В рамках реализации проекта в 2019-2024 годах в нормативное состояние должна быть приведена улично-дорожная сеть этих городов и пригородов, а также ликвидированы точки аварийности в дорожной сети агломераций.

Предполагается, что регионы направят на финансирование нацпроекта 3,1 трлн рублей, из бюджета РФ будет выделено около 1,5 трлн рублей. К 1 октября паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должен быть вынесен на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.