Программы WorldSkills могут охватывать до 30% студентов колледжей в РФ

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Количество студентов колледжей, участвующих в программах по профессиональной подготовке WorldSkills в России, необходимо увеличить с 1,5 до 30%. Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина.

"Важно сократить разрыв в подготовке между чемпионами WorldSkills и обычными студентами колледжей. У нас в программах WorldSkills задействовано не более 1,5% учащихся колледжей. Нужно сделать так, чтобы их стало хотя бы 30%. Тогда качество будет переходить в количество и опять в новое качество. Это сейчас одна из самых серьезных задач", - сказала Потехина журналистам после осмотра соревновательных площадок чемпионата рабочих специальностей EuroSkills-2018.

Европейское первенство по рабочим специальностям пройдет с 26 по 28 сентября в Hungexpo в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате принимают участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.