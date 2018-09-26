Минпросвещения: треть рабочих профессий в России устарела и требует обновления

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Треть специальностей в перечне профессий для подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования в России устарела и требует постоянного обновления. Об этом сообщила в среду журналистам замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.

"В сегодняшнем перечне профессий, которые существуют и по которым мы должны готовить [студентов колледжей], треть профессий уже умерли. И наша задача настроить систему образования так, чтобы смена профессий внутри этого перечня происходила постоянно с очень высокой скоростью. Это системная задача, которая вытекает из соревнований WorldSkills", - сказала она после осмотра соревновательных площадок чемпионата рабочих специальностей EuroSkills-2018.

Она отметила, что нацпроект "Образование" нацелен на то, чтобы к 2024 году обеспечить доступ к современным профессиям для 30% людей, решивших получать среднее профессиональное образование. "Это и внедрение демонстрационного экзамена, и техническое переоснащение наших площадок, привлечение к образованию работодателей, у которых есть материальная база, переподготовка преподавательского состава", - добавила Потехина.

Европейское первенство по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в Будапеште. В европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм. В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.