Ректор: позиция МФТИ в рейтингах вузов привлекает все больше талантливых молодых людей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Позиции Московского физико-технического института в мировых рейтингах вузов и его репутация привлекают все больше талантливых ребят, сказал в среду ректор вуза Николай Кудрявцев, комментируя итоги нового рейтинга лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (ТНЕ).

В распространенном в среду исследовании, охватывающем 1250 вузов из 86 стран мира, количество российских университетов увеличилось с 27 до 35. Одну из лидирующих позиций среди российских вузов занял Московский физико-технический институт, сумевший сохранить место среди 300 лучших университетов планеты. Он расположился в группе вузов с местами от 251 до 300.

"Сегодняшние позиции Физтеха в рейтингах и его репутация привлекают в институт все больше талантливых ребят - средний проходной балл в 2018 году вырос на два пункта и составляет 96,4. Таких результатов удалось добиться благодаря концентрации усилий наших ведущих лабораторий по приоритетным направлениям, в которые входят: искусственный интеллект, квантовые технологии, генетика и технологии старения и перспективные двумерные материалы," - цитирует ректора вуза пресс-служба "Проекта 5-100".

Ректор МФТИ добавил, что вуз активно сотрудничает как с академическими институтами, так и с ведущими научными центрами за рубежом, в которых ключевые позиции занимают выпускники Физтеха. "В частности, по двумерным материалам организовано эффективное сотрудничество между Физтехом и Графеновым центром университета Манчестера. Особенно приятно, что уровень созданных на Физтехе лабораторий был высоко оценен руководителем Центра, Нобелевским лауреатом Андреем Геймом," - подчеркнул Кудрявцев.

Рейтинг публикуется в 15-й раз. При его подготовке используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Вузы, попавшие в итоговый список, представляет около 6% от общего количества действующих в мире университетов.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. Запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Цель проекта - повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.