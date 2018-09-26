Глава Worldskills Russia: программы по подготовке кадров должны длиться не более полугода

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Образовательные программы по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров по новым специальностям должны длиться не более полугода, как того требует развитие технологий. Об этом заявил в среду генеральный директор Worldskills Russia Роберт Уразов.

"Есть две важные парадигмы, на которые следует обращать внимание. Первое - это скорость подготовки. Мы должны уметь готовить людей по очень простой формуле: за шесть месяцев уметь создавать новую профессию и за шесть месяцев давать ее человеку. Если мы можем поддерживать такой темп, то мы соответствуем темпу развития технологий", - сказал Уразов журналистам после осмотра соревновательных площадок чемпионата рабочих специальностей Euroskills-2018.

Он отметил, что все программы подготовки рабочих кадров подвержены быстрому изменению. Например, по его словам, у участников чемпионата - флористов задания поменялись на 20% по сравнению с 2016 годом. "Хотя это достаточно традиционная отрасль, букеты делали издревле, миллиарды лет, но даже в таких профессиях происходят изменения", - отметил гендиректор. Также, добавил он, необходимо максимально развивать в России технологию наставничества.

По словам заместителя министра просвещения России Ирины Потехиной, работодатель также заинтересован в постоянном образовании своих работников. "Работодатель, к счастью, сейчас поворачивается лицом к образованию, потому что был достаточно длинный период, когда образование существовало само по себе, а рынок труда сам по себе. Сейчас изменения на рынке труда происходят стремительно, и работодатель ощущает острую нехватку специалистов. Это сейчас снова улица с двусторонним движением", - отметила замминистра.

Потехина отметила, что важно как можно раньше показать ребенку палитру профессий, предоставить ему полное меню доступных рабочих профессий. "Нужно, чтобы он как можно раньше увидел это меню. Может быть, он в течение школы и в течение своей рабочей жизни десять раз поменяет профессию, но он должен быть готов к таким изменениям, к получению новой информации, к переобучению. Это сейчас принципиальное изменение в системе образования, которое нужно вводить", - заметила она.

Европейский чемпионат

Европейское первенство по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России Worldskills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

Euroskills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц Worldskills Europe. Движению Worldskills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего Euroskills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России Worldskills Russia заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил Президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году чемпионат Европы Euroskills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Cеверной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц Worldskills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.