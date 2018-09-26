Более 30 тыс. электронных больничных выдали в Брянской области в рамках пилотной программы

БРЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 30 тыс. электронных больничных листов выдано в Брянской области с лета 2017 года, когда регион присоединился к пилотной программе. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"В Брянской области за время работы программы выдали более 30 тыс. электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), их выдают в 63 медицинских учреждениях региона", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лидером по числу выданных больничных в цифровом формате является ГАУЗ "Брянский областной онкологический диспансер" - 67% от общего числа документов, на втором месте ГАУЗ "Брянский областной госпиталь для ветеранов войн" - более 50%, в лидерах также ООО "Медсанчасть Брянский Арсенал" - более 40%.

"Переход на ЭЛН позволит существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, минимизирует время пациентов, работодателей, фонда соцстрахования", - уточнил представитель фонда, добавив, что почти 2 тыс. работодателей региона уже принимают электронные больничные.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в ФСС.