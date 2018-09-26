Ректор: РУДН улучшил позиции в рейтинге THE благодаря ученым вуза

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стремительное продвижение Российского университета дружбы народов в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education произошло благодаря ученым вуза, сообщил в среду ТАСС ректор РУДН Владимир Филиппов.

В распространенном в среду исследовании, охватывающем 1250 вузов из 86 стран, 35 российских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира. Составители рейтинга особо отметили успех РУДН, который в прошлом году не входил в группу тысячи лучших вузов, а в новом рейтинге THE расположился в группе 601-800.

"РУДН улучшил свои позиции благодаря ученым вуза, их публикациям, их цитируемости, привлечению иностранных ученных в наш университет," - сообщил Филиппов.

Он отметил, что среди всех российских вузов улучшение РУДН "самое высокое по показателям". "Я могу назвать показатели, по которым наиболее существенно произошел рост, благодаря чему РУДН поднялся. Первое - это соотношение численности аспирантов и бакалавров, у нас намного больше стал прием в аспирантуру, чем это было ранее. Это говорит об уровне развития науки, ее привлекательности для молодых," - отметил, в частности, ректор вуза.

Филиппов добавил, что вуз продвинулся в рейтинге и за счет публикаций в известных научных журналах ученых университета в соавторстве с зарубежными коллегами.

Рейтинг публикуется в 15-й раз. При его подготовке используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.