Минобороны РФ: более 1,47 млн сирийских беженцев вернулись в свои дома

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Принятые властями меры позволили более 1,47 млн сирийцев вернуться в свои дома, сообщил в среду представитель российского Межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию генерал-майор Евгений Ильин.

"Из них [вернувшихся в свои дома сирийцев] более 1 млн 234 тысяч - внутренне перемещенные лица, и более 244 тыс. беженцев из-за рубежа", - сказал он на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии.

По его словам, "при этом за неделю в родные места вернулись 3 тыс. 158 беженцев, в том числе 494 - с территорий иностранных государств. По оценке Ильина, "нарастающими темпами при поддержке ряда иностранных государств и международных организаций, ведется работа по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры страны".

В частности, в настоящее время в 216 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению 138 школ, 116 дошкольных учреждений, 109 хлебопекарен, 113 водонасосных станций, 119 электроподстанций, 106 медучреждений, 1468 жилых домов, 79 культовых сооружений.

"В этом направлении многое делает руководство Сирии", - отметил Ильин. По его словам, на полях Дамасского экономического форума "были заложены основы для ряда проектов с участием зарубежного бизнеса".

Международная поддержка

"Подключились к этой работе и китайские предприниматели. С их участием начата реставрация ряда инфраструктурных объектов", - сообщил генерал.

"21 сентября в Минобороны России состоялась встреча со специальным представителем по Сирии и Ираку МИД Норвегии Кнутом Лейном. Норвегия уже участвует в оказании гуманитарного содействия Сирии по линии ООН. Проявляет интерес к взаимодействию по гуманитарным вопросам по линии российского Центра примирения враждующих сторон в САР и посольства Норвегии в Дамаске", - отметил он.

"Продолжается оказание помощи сирийскому народу по линии Международного Комитета Красного Креста. В текущем году в Сирию силами МККК доставлено более 800 тонн гуманитарного груза", - отметил Ильин.