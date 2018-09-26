УПЦ: на Украине с 2014 года было захвачено более 50 храмов

"Больше пятидесяти. По всей территории Украины с 2014 года по сегодняшний день", - сказал он. "Очень часто это делают люди в балаклавах, члены радикальных националистических движений, - продолжил он. - Если проследить, кто среди этих захватчиков в рясах, и кому потом передаются эти храмы, так это - сторонники Киевского патриархата".

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были захвачены на Украине с 2014 года. Об этом митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил в опубликованном в среду интервью изданию "Страна. ua".

В этой связи Антоний выразил опасение, что после получения автокефалии этот процесс продолжится. "В каждом селе, в каждом приходе найдутся люди, которые захотят захватить наши церкви", - сказал митрополит, подчеркнув, что верующие УПЦ МП сами "будут защищать свои храмы, если у них не будет надежды на закон". Священнослужитель при этом обратил внимание, что даже после захвата более 50 храмов верующие не ушли из церкви. "Стали строить свои храмы или молиться по домам", - сказал он.

Антоний не исключил также, что есть вероятность того, что после получения Томоса храмы и монастыри уже начнет отбирать государство, и оно само будет решать, какой церкви они должны принадлежать.

О том, что после получения автокефалии находящиеся в собственности государства святыни - Почаевская Лавра и Киево-Печерская Лавра должны перейти в пользование непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, заявлял ее самопровозглашенный патриарх Филарет. Почаевская Лавра и Киево-Печерская Лавра охраняются ЮНЕСКО.

Церковный вопрос

В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украине. В сообщении об их назначении говорилось, что это надо было в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви. УПЦ назвала эти действия "грубым нарушением канонической территории".