В ОП РФ поддерживают законопроект о борьбе с создателями колумбайн-сообществ в соцсетях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей поддерживает законопроект, направленный на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях, а также на оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

"Мы поддерживаем введение данного законопроекта. Эти инициативы позволят более оперативно блокировать опасный контент и сообщества, которые распространяют подобные материалы", - заявила председатель комиссии Елена Сутормина на пресс-конференции в четверг.

"К категориям опасных сообществ считаю правильным также отнести группы, пропагандирующие идеологию криминальных субкультур, которые сегодня активно действуют и развиваются в ряде регионов России", - добавила Сутормина.

По ее словам, ОП РФ проведет нулевое чтение данного законопроекта в ближайшее время, в ходе которого представит свои предложения.

Ранее пресс-служба вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, которая является автором данной инициативы, сообщила, что правительство поддержало законопроект о борьбе с создателями колумбайн-сообществ. Проектом закона предусматривается предоставление правоохранительным органам механизма оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные. Также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности и планируется сократить сроки для принятия мер с трех суток до суток.