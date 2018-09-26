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Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова озабочена здоровьем Вышинского

По словам омбудсмена, журналист "явно простужен", но лекарства пока не получил

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность состоянием здоровья арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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"Полное обследование, которое Херсонский суд обязал провести пенитенциарную систему, не было проведено. Он [Вышинский] содержится в камере, где окна не застеклены, и он явно простужен, и те лекарства, которые запрашивает сторона защиты, к сожалению, пока Кирилл не получил", - сказала Москалькова в среду журналистам.

"Мы очень надеемся, что мировое сообщество будет защищать этого узника совести и выскажет свою позицию по поводу незаконности содержания под стражей", - добавила она, напомнив, что Вышинский перенес тяжелый сердечный приступ.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина", которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

6 сентября Херсонский городской суд продлил срок ареста Вышинского до 4 ноября.

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЗадержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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