HBO откроет для туристов съемочные площадки "Игры престолов" в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Поклонники сериала "Игра престолов" получат новый повод взять отпуск и собрать чемоданы: американский телеканал HBO объявил о запуске масштабного туристического проекта Game of Thrones Legacy ("Игра престолов: наследие"). Выставки и развлечения, посвященные масштабному телепроекту, будут организованы в замках Северной Ирландии, прежде закрытых для широкой публики.

"По завершении десяти лет съемок "Игры престолов" в Северной Ирландии HBO хочет подчеркнуть невероятное наследие телешоу в регионе, превратив некоторые съемочные площадки в туристические аттракционы", - говорится в заявлении телеканала на сайте департамента туризма Северной Ирландии.

Точный список участвующих в проекте площадок и мероприятий пока неизвестен, информацию обещают обнародовать позже. Пока же телеканал обещает организовать выставки костюмов, оружия и художественных работ, поделиться подробностями о съемках и организовать интерактивные развлечения как минимум в трех местах: в обители семейства Старков, Винтерфелле, на базе Ночного Дозора в Черном замке и на побережье Королевской гавани - крупнейшего города Вестероса - одного из континентов мифической вселенской саги. Также существуют планы по организации тематических экскурсий на студию The Linen Mill Studios, где также проходили съемки. Ориентировочно запуск проекта намечен на 2019 год.

В пресс-релизе не приводятся названия реальных замков, однако местные СМИ уточняют, что речь идет о замке Уард на берегу залива Страндфорд-Лох. Именно там снималась часть сцен из родового поместья Старков. Местом обитания "черных плащей" из Ночного Дозора в реальности стала каменоломня в деревне Магераморн в графстве Антрим. Съемки Королевской гавани же традиционно проходили на хорватском побережье, однако к заключительному, восьмому сезону, создатели возвели гигантские декорации в порту Белфаста. И хотя, по слухам, их собираются сжечь во время съемок, упоминание данной локации в контексте Северной Ирландии может говорить о том, что как минимум часть выполненных в духе фантазийного Средневековья построек уцелеет.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы открыть ворота и разделить с фанатами "Игры престолов" со всего мира волнение, заходя на эти восхитительные площадки, - заявил вице-президент HBO по лицензированию Джефф Питерс. - Возможность отметить ключевую роль Северной Ирландии в жизни и наследии телешоу и разделить ее культуру, красоту и тепло также стала серьезным источником вдохновения при создании проекта".

Масштабный телепроект по мотивам бестселлера

В начале января телеканал HBO официально объявил, что восьмой сезон "Игры престолов" будет показан в 2019 году. Сериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.

Как уточнила в интервью газете Metro британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале главную героиню - Арью Старк, первая серия нового сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года.