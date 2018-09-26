Россияне смогут отправлять жалобы в ОНФ при помощи нового сервиса на сайте движения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут оперативно сообщать активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ) о различных нарушениях при помощи нового сервиса, который заработал на сайте Народного фронта. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

"ОНФ открывает новую возможность для граждан оперативно сообщить об острой проблеме, которая появилась в их регионе. На сайте движения создана специальная "красная кнопка", с помощью которой каждый житель страны может передать "сигнал на фронт", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что "красная кнопка" создана, чтобы помочь тем, кто столкнулся "с вопиющей несправедливостью и нарушением законных прав граждан". При помощи нового сервиса можно будет отправлять жалобы на нарушения в учреждения социальной сферы, сообщать о незаконных свалках и вырубках леса, а также о фактах коррупции.

"С помощью "сигнала на фронт" каждый, кто столкнулся или стал свидетелем вопиющей ситуации, сам сможет сделать первый шаг к ее решению, рассказав о ней активистам ОНФ в онлайн-сообщении. Мы оперативно рассмотрим обращения, все проверим, задействуем наших региональных активистов и экспертов", - приводит пресс-служба слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

По его словам, активисты при необходимости будут обращаться к федеральным и региональным властям, а также в СМИ. При этом Анисимов подчеркнул, что ОНФ не подменяет государственные органы и поэтому не будет рассматривать судебные дела и жалобы на решения правоохранительных органов.