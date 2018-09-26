В Вологодской области молодым врачам установлены выплаты в 500 тыс. рублей

ВОЛОГДА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширили меры поддержки медиков, установив единовременные выплаты в 500 тыс. рублей выпускникам медицинских вузов, которые поступят на работу в любые медучреждения, за исключением клиник Вологды и Череповца, где проблема с кадрами стоит не столь остро. Такой закон одобрили в среду большинством голосов депутаты регионального Законодательного собрания.

"Законом устанавливаются единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей врачам, которые закончили учебу после 1 января 2018 года и придут на работу не только в сельские учреждения, но и во все города региона, кроме Вологды и Череповца", - сказал председатель областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.

В результате принятия закона в этом году планируется привлечь на работу в районах 25 молодых врачей. Наряду с этим в региональном законодательстве сохраняется положение о единовременной выплате в 1 млн рублей врачам в возрасте до 50 лет, которые прибывают на работу в сельскую местность. Эти подъемные выплачиваются в регионе с 2011 года, их получили более 180 человек. В прошлом году на работу в область прибыли 50 выпускников медицинских вузов, 197 целевиков поступили на учебу в вузы.