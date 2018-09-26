Власти Приморья выдали почти 12,5 тыс. "дальневосточных гектаров" в крае

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Почти 12,5 тыс. "дальневосточных гектаров" выдали в Приморском крае за два года действия программы, сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте земельных и имущественных отношений.

"Заключено 12357 договоров, около 450 находится на подписании, еще свыше 2 тыс. сформированы и направлены заявителям. Сейчас в работе у специалистов еще 1820 заявок", - сказали в ведомстве.

В целом, как отметили в департаменте, с начала реализации программы свое желание взять гектар в Приморском крае выразили свыше 49 тыс. человек. "Это самый высокий показатель среди всех регионов, участвующих в проекте", - пояснил представитель ведомства.

Интерес к земельным участкам именно в этом регионе проявляют жители не только самого края, но и россияне из 75 регионов страны. Ранее врио главы Приморского края Андрей Тарасенко объяснял такую востребованность актуальностью проекта и главной ее задачи, заключающейся в увеличении населения дальневосточных регионов страны.

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. На первом этапе он подразумевал бесплатное получение земельных участков жителями регионов Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года его действие распространилось на всех россиян. При этом в Приморском крае обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Для нынешних и будущих обладателей "дальневосточного гектара" во Владивостоке создан специальный центр, где они могут оперативно получить всю необходимую информацию и решить возникающие вопросы.