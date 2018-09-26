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Более 25 жителей Омской области получат в 2018 году личные автомобили от регионального ФСС

Все обладатели данных автомобилей будут ежегодно обеспечиваться денежными средствами на горюче-смазочные материалы, а также на ремонт машины

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 25 жителей Омской области получат от регионального Фонда социального страхования (ФСС) личные автомобили, оборудованные под особенности водителей с ограниченными физическими возможностями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ФСС.

"В 2018 году отделение Фонда обеспечит личным автотранспортом 28 человек, и еще 7 - получат компенсацию за самостоятельно приобретенные машины", - сообщил собеседник агентства, отметив, что 12 человек автомобили уже получили.

В пресс-службе также добавили, что многие жители области получают машины уже в третий раз. "По их словам, личный автотранспорт, это не просто комфорт и удобство, а необходимое средство для выполнения, в том числе, трудовых функций", - рассказали в пресс-службе.

По словам заместителя управляющего отделением Фонда Владимира Кузнецова, все обладатели данных автомобилей будут ежегодно обеспечиваться денежными средствами на горюче-смазочные материалы, а также на ремонт машины. "Автомобиль выдается на 7 лет, по истечении этого срока будет предоставлен новый автомобиль", - сказал он.

Согласно данным регионального Фонда, за последние 18 лет отделение выдало 444 автомобиля жителям области, пострадавшим вследствие трудовой травмы.

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РоссияОмская область
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