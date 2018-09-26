Саратовская облдума приняла закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

"Саратовская областная дума приняла в двух чтениях закон о сохранении региональных льгот для женщин с 55 и мужчин с 60 лет", - уточнили в пресс-службе.

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты саратовской областной думы приняли решение о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста на очередном заседании в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Согласно закону, некоторые категории граждан смогут воспользоваться льготами, не дожидаясь выхода на пенсию. В частности, женщины получат такую возможность по достижении ими возраста 55 лет, мужчины - в 60 лет. Эти меры сохранятся на переходный период - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

По данным министерства социального развития, льготные категории граждан могут воспользоваться правом на приобретение социальных проездных, бесплатный проезд на внутреннем водном транспорте и железнодорожном транспорте пригородного сообщения, компенсацию на оплату расходов жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи на 50% и ежемесячное возмещение оплаты услуг за использование радио, а также правом на бесплатное изготовление зубных протезов.

Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. В новую редакцию включены и корректировки депутатов Госдумы и сенаторов от "Единой России", которые сокращают на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся изначально 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.