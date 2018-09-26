Член общественной палаты РФ предложил создать план по развитию малых городов в Арктике

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. План по развитию малых городов и поселков, расположенных в Арктике, предложил создать на федеральном уровне член совета Общественной палаты РФ, председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

"Мы теряем огромные деньги, не развивая, не понимая, что нужно Арктике, ей нужно нормальное планирование, чтобы прийти в Арктику и заниматься городами, зная, что в этом городе нужно. Три недели тому назад закрыли последнюю шахту в Инте: 40 тыс. людей осталось на улице, одна скважина вырабатывает газ на одну котельную и топим город, музыкальные школы, больницы, - а для чего? Поэтому, говоря сегодня об Арктике, должны быть профессионалы, которые должны понимать, что такое Арктика, и что нужно - города малые или вахтовые поселки. Нужно четко, чтобы наше правительство приняло соответствующий закон", - заявил Шпектор в среду на пленарном заседании форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", который проходит в Мурманске.

По его мнению, многие из поселков в Арктике являются убыточными. "Я 21 поселок за десять лет, [когда] был мэром Воркуты, уничтожил, они не нужны были, это были убыточные, никому не нужные поселки во времена ГУЛАГа, построенные Берией. Зачем держать в Воркуте тепличный комбинат и три поселка? Кто посчитал, сколько на севере должно быть людей, нужно ли столько людей или людей должно быть больше? Это все должно быть планирование Министерства экономики, должен быть перспективный план", - резюмировал президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал "Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" - главный документ, определяющий стратегию развития российской Арктической зоны. В нем говорилось, что полярный регион должен к 2020 году стать "ведущей стратегической ресурсной базой" страны. В феврале 2015 года была создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.