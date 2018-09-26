Крестный ход в Кизляре в честь Дня города может собрать около 3 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Крестный ход в честь Дня города пройдет 28 сентября в Кизляре. Ожидается, что участие в нем примут около 3 тыс. человек со всего Дагестана и других регионов Северного Кавказа, сообщила журналистам в среду руководитель пресс-службы администрации города Сельминаз Салихова.

"Крестный ход начнется в 9 утра. Ожидается, что в шествии примут участие около 3 тысяч православных, которые пройдут по улицам города от Никольской церкви до собора святого великомученика Георгия Победоносца в честь празднования 283-й годовщины со дня образования города Кизляр", - сказала Салихова.

По ее словам, крестный ход возглавит епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. В шествии примут участие представители епархии Русской православной церкви на территории республики, представители православных приходов города, соседних Тарумовских и Кизлярских районов, а также паломники из Дербента, Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Чечни и Ингушетии, в том числе руководители муниципалитетов, представители казачества, общественных организаций.

"Хотя традиция крестного хода была заложена несколько лет назад, но уже с первого раза в город потянулся огромный поток паломников со всей северной зоны [республики]. Для всех православных республики это большое событие", - приводит Салихова слова настоятеля собора святого великомученика Георгия Победоносца, священника Павла Каликина.

Празднование Дня города пройдет 29 сентября. "В городе будут проходить праздничные торжества, посвященные 283-й годовщине со дня основания Кизляра. Участие в них примут также гости из городов-побратимов, представители республиканских ведомств, муниципалитетов и жители города", - сообщили в мэрии Кизляра.

Кизляр образован в 1735 году. В начале XIX века город являлся важнейшим политическим и экономическим центром Северного Кавказа, а затем и крупнейшим на Северном Кавказе торговым центром между Россией и странами Востока. Сегодня Кизляр - один из наиболее крупных населенных пунктов на севере Дагестана с населением около 50 тысяч человек и один из старейших городов республики. Он включен в перечень исторических городов и поселений России.