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В Сочи в районе Красной Поляны выпал первый снег

Мокрый снег зафиксировали на склоне Альпика в районе Приюта Ветров на высоте 2256 м над уровнем моря

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Первый снегопад прошел в районе Красной Поляны в Сочи на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

"На высшей точке, на Роза Пик (2320 м над уровнем моря) наблюдался совсем небольшой мокрый снег. Конечно, он еще не лег, а пока лишь напомнил о скором приближении зимнего сезона", - сказала собеседница агентства.

В горно-туристическом центре ПАО "Газпром" ТАСС подтвердили информацию об осадках в виде мокрого снега ночью и утором в среду на вершинах горного хребта Аибга. "Мокрый снег шел на склоне Альпика в районе Приюта Ветров на высоте 2256 м над уровнем", - уточнили в пресс-службе ГТЦ "Газпром".

Ранее сообщалось, что первый снег в горах Сочи в 2017 году выпал 29 августа. Сочинские горнолыжные курорты приняли в минувшем сезоне более 1 млн туристов. Сезон катания 2017-2018 годов на разных курортах Красной Поляны составил от 129 до 163 дней.

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