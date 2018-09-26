Власти Забайкалья просят Медведева выделить еще 143 млн рублей для пострадавших от паводка

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края попросили председателя правительства РФ Дмитрия Медведева дополнительно выделить 143,3 млн рублей для выплаты компенсаций жителям региона, которые пострадали от масштабных летних паводков. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора.

В Забайкальском крае летом больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Для выплаты компенсаций пострадавшим из резервного фонда правительства РФ были выделены 238 млн рублей.

"В ходе работы муниципальных комиссий по оценке ущерба выявлено значительное увеличение числа пострадавших граждан. В связи с этим в адрес председателя правительства РФ направлено письмо о дополнительном выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим в размере 143,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом, по словам главы краевого минсоцзащиты Андрея Федотова, выделенные ранее средства уже полностью распределены. Благодаря им по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи получили 6,3 тыс. жителей края, финансовая помощь за частично утраченное имущество (50 тыс. рублей) выплачена 1,5 тыс. человек, а помощь за полностью утраченное имущество (100 тыс. рублей) получили 985 жителей региона.

Дополнительные средства должны позволить выплатить по 10 тыс. рублей материальной помощи почти 8,8 тыс. человек, по 50 тыс. рублей должны получить 598 жителей, потерявших часть своего имущества, и по 100 тыс. рублей - 258 забайкальцев, которые во время паводков полностью утратили свое имущество. "Известно, что вопрос о дополнительном выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим гражданам будет включен в ближайшую повестку заседания правительства РФ, которое состоится 27 сентября", - отметили в пресс-службе.

Министр финансов края Марина Кириллова подчеркнула, что все документы на выплату второго транша оформлены в установленные сроки. Глава региона поручила предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год софинансирование аварийно-восстановительных работ и дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим.