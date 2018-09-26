Больше четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве к вечеру пятницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Больше четверти месячной нормы осадков выпадет в столице к вечеру 28 сентября. Об этом в среду сообщает Росгидромет.

По данным синоптиков, в ночь на четверг выпадет 11 мм осадков, днем - около 2 мм. В пятницу выпадет еще около 6 мм осадков, таким образом, их общее количество составит 19 мм при месячной норме 65 мм.

Во второй половине недели будет не только дождливо, но ветрено, отмечает Росгидромет. "Днем 27 сентября облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с; 28 сентября облачно, дождь. Ветер юго- западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.