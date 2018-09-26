Суд не восстановил в должности директора школы, отказавшуюся собирать долги за ЖКУ

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Суд города Верхний Уфалей Челябинской области в среду отказался удовлетворить иск директора местной школы, которая якобы была уволена за отказ убеждать коллег и родителей учеников выплатить долги за жилищно-коммунальные услуги. Это следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Ранее на официальном сайте Либерально-демократической партии России появилась новость о том, что заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов потребовал от прокуратуры Челябинской области проверить обстоятельства увольнения директора средней школы города Верхний Уфалей. По данным партии, директора уволили после того, как она отказалась оказать административное воздействие на должников по ЖКУ. СМИ публиковали аналогичную информацию. Позже областная прокуратура сообщила, что в производстве суда находится дело о восстановлении директора в должности.

"Сегодня Верхнеуфалейским городским судом в удовлетворении исковых требований директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" отказано", - говорится в материалах суда.

Уточняется, что директор, кроме восстановления в должности, хотела взыскать с городского управления образования заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки и компенсацию морального вреда.

По информации местных СМИ, директор верхнеуфалейской школы - педагог с 20-летним стажем, преподаватель физики. В 2017 году она стала дипломантом всероссийского конкурса "Директор школы - 2017". Указание "выбивать" долги и список должников ей якобы прислали местные чиновники.