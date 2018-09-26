Новая линия волоконно-оптической связи в Ненецком АО будет создана к 2020 году

ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Проект строительства новой линии волоконно-оптической связи в Ненецком автономном округе будет реализован в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Разработан проект строительства новой линии Нарьян-Мар - поселок Харьягинский, которая соединится с существующей линией связи Харьягинский - Усинск. Реализовать проект должны ориентировочно в 2020 году. Строительство линии призвано решить ряд задач, среди них - повышение информационной безопасности в регионе, в том числе, функционирующих государственных информационных ресурсов, снижение стоимости услуг связи для населения и обеспечение инфраструктурой связи строящейся дороги из столицы НАО в Республику Коми", - говорится в сообщении.

В настоящий момент услуги связи в Ненецком округе предоставляются с использованием единственного наземного оптоволоконного канала Усть-Цильма - Нарьян-Мар, общая протяженность которого составляет более 330 километров.

До конца 2021 года планируется завершить строительство наземного канала связи с. Ома - д. Снопа - с. Нижняя Пеша - д. Волонга - п. Индига. В 2020-2023 годах будет построен наземный канал связи с. Несь - д. Чижа - с. Шойна. С его появлением жители этих населенных пунктов смогут пользоваться скоростным интернетом, а освободившийся спутниковый ресурс направят на повышение качества связи в Амдерме, Каратайке, Усть-Каре и Варнеке.

Сейчас доля сельских населенных пунктов в НАО, которые обеспечиваются интернетом через наземные каналы связи, достигла 53%. Покрытие населенных пунктов округа сотовой связью составляет 98%.