В Карачаево-Черкесии создан республиканский союз молодежи

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Союз молодежи, который призван объединить представителей молодежи для совместной реализации проектов, создан в Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС член союза, и.о. директора Молодежной биржи труда республики Ибрагим Тоторкулов.

"Это площадка взаимопомощи, которая объединяет лучших представителей молодежи республики и станет для каждого из них опорой в реализации инициатив, идей. В рамках Союза молодежи планируется реализация совместных проектов, первые из них будут касаться сфер кадрового потенциала и образовательной деятельности", - сказал он.

По словам Тоторкулова, цель объединения - внести вклад в развитие республики. "Имеет значение только уровень профессионализма молодого человека - если он является профессионалом в своей сфере, готов приносить пользу республике, то он вступает в этот союз. Суть организации заключается в том, чтобы оказать содействие в социально- экономическом развитии субъекта", - отметил Тоторкулов.

План работы Союза представили главе республики Рашиду Темрезову. Власти предложили членам объединения также присоединиться к подготовке проекта "Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики", который впервые планируется провести в регионе.