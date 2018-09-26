WWF: очистку Земли Франца-Иосифа нужно продолжать, даже если это займет десятилетия

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Очистку арктического архипелага Земля Франца-Иосифа от накопленного экологического ущерба необходимо продолжать, даже если это займет десятилетия. Об этом в среду заявил ТАСС директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, первый заместитель председателя Комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Игорь Честин в кулуарах одиннадцатого регионального общественного форума-диалога "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики".

"Очистку [Земли Франца-Иосифа], на наш взгляд, продолжать крайне важно, и не важно, сколько лет это займет или десятилетий. <…> Ни одна общественная организация, в том числе наша, такую программу позволить себе не может, никто ее не потянет. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы она была реализована", - сказал Честин.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа ведутся с 2012 года. "В период 2012-15 годов с архипелага вывезено более 35 тыс. тонн мусора, в 2017 году более 10 тыс. тонн. Всего с ЗФИ вывезено более 45 тыс. тонн. Работы финансировал федеральный бюджет через Минприроды России", - сказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" (в составе которого находится Земля Франца-Иосифа) Александр Кирилов.

В настоящее время финансирование работ приостановлено, в 2018 году работы не проводились. "По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, установлено, что степень выполнения работ по очистке составляет более 80%. Практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана", - сказал Кирилов.

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.