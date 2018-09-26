Скворцова: финансирование программ по туберкулезу в России никогда не прерывалось

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Финансирование программ по борьбе с туберкулезом в России ни разу не прерывалось, что и позволило сейчас нашей стране стать одной из стран, добившихся существенных результатов в решении этой проблемы. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия на особом положении: у нас ни разу не нарушалось финансирование государственных программ по туберкулезу. Стабильный подход к этой проблеме позволил существенных результатов добиться", - пояснила она.

Ранее, выступая на совещании высокого уровня в рамках Ассамблеи, министр сказала о том, что в РФ заболеваемость туберкулезом снизилась на 42% за 10 лет, а смертность от этого заболевания снизилась на 64%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. При этом по данным за 2017 год, почти полмиллиона человека болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней в день.