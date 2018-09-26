Переднеазиатские леопарды, выпущенные в нацпарке в Осетии, прижились в дикой природе

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Два переднеазиатских леопарда, выпущенных этим летом в национальном парке в Северной Осетии, прижились в дикой природе. Об этом в среду сообщил ТАСС директор Всемирного фонда дикой природы WWF России, первый заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ Игорь Честин на полях форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", который проходит в Мурманске.

Ранее сообщалось, что в конце июля в национальном парке "Алания" состоялся второй в истории программы по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе выпуск животных в дикую природу. Церемония выпуска прошла в Республике Северная Осетия-Алания, для которой переднеазиатский леопард, или кавказский барс, является национальным символом, изображенным на гербе региона.

"По переднеазиатскому леопарду мы работаем в тесной связке с институтом проблем экологии и эволюции РАН при финансовой поддержке компании "Русгидро", это миллионы рублей. В этом году были выпущены первые два животных самец Эльбрус и самка Волна. Животные чувствуют себя хорошо, они успешно охотятся. Не было ни одного случая конфликтов ни с местным населением, ни с домашним скотом", - рассказал собеседник агентства.

Честин также добавил, что Северная Осетия стала участником программы по восстановлению переднеазиатского леопарда в 2017 году. "Между Всемирным фондом дикой природы и главой республики Северная Осетия было подписано соглашение о сотрудничестве. У нас два направления: это переднеазиатский леопард и кавказский зубр", - уточнил директор фонда.

Программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется под эгидой Минприроды РФ с 2007 года. Ее цель - формирование в дикой природе Северного Кавказа устойчивой популяции переднеазиатского леопарда численностью не менее 50 особей.

Участниками программы реинтродукции являются Минприроды РФ, Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, ИПЭЭ РАН, "Центр природы Кавказа", WWF России и Московский зоопарк, международные партнеры - Международный союз охраны природы и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. С 2016 года "Центр природы Кавказа" осуществляет администрирование проектного офиса при рабочей группе по обеспечению реализации программы реинтродукции, а также ее аналитическое и организационное сопровождение.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении региона, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект и экологические проблемы проектов развития Арктики.