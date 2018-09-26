В WWF России поддержат программу по ирбисам, если ей займется Казанский зоопарк

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России поддержит проект по выращиванию и размножению ирбисов (снежных барсов) в Татарстане в случае, если им займется Казанский зоопарк. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" сообщил директор фонда Игорь Честин.

По словам собеседника агентства, изначально программа по разведению ирбисов в Татарстане с дальнейшим переселением их на волю в разрабатывалась для реализации на территории Казанского зоопарка. Подразумевалось создание специального отдельного вольерного комплекса для этих целей. Он отметил, что сейчас планы с размещением центра реинтродукции ирбисов сместились в пользу Волжско-Камского заповедника.

"Если зоопарк хочет участвовать в программе разведения диких животных в неволе и это финансировать - это хорошо, мы это поддерживаем. Если это реализуется на особо охраняемой природной территории федерального значения, такой как Волжско-Камский заповедник, где ирбис никогда не жил и не должен жить, то, на наш взгляд, - это ошибка", - сказал он.

"К сожалению, сейчас получается, что Казанский зоопарк как-то выпал из этой программы, и теперь эту программу навязывают Волжско-Камскому заповеднику, что, на наш взгляд, совершенно неверно. В Волжско-Камском заповеднике точно нет никакого места для ирбисов, их там быть не должно", - добавил Честин.

Ранее сообщалось о планах по созданию Центра возрождения снежного барса с криобанком генного материала в Республике Татарстан. По планам, инфраструктура центра должна включать в себя сектор содержания и разведения, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России.

Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России. В России насчитывается не более 100 особей этого вида кошачьих. Основными угрозами выживанию вида являются браконьерство и хозяйственное освоение территории.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.