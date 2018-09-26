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WWF: численность моржей, оленей и белых медведей в Арктике вызывает опасения

Директор фонда отметил, что сокращение численности дикого северного оленя происходит из-за климатических изменений

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного фонда дикой природы WWF России обеспокоены снижением численности северных оленей и моржей в Арктике. Кроме того, остается низким число особей белого медведя, сообщил в среду ТАСС директор фонда, первый заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ Игорь Честин на полях форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", который проходит в Мурманске.

"Из тех животных, которые вызывают наибольшее опасение, это, конечно, белый медведь: нет данных по тому, чтобы численность снижалась, тем не менее численность в принципе невысокая. Второе - это моржи: морж в море Лаптевых, по которому Всемирный фонд дикой природы проводил специальное полевое исследование. Оно показало, что это отдельная группировка, которая требует особой охраны. И, конечно, должен сказать о сокращении численности дикого северного оленя, которая фактически упала в два раза", - сказал собеседник агентства.

По словам Честина, в море Лаптевых сейчас осталось несколько тысяч моржей. Существенное сокращение численности дикого северного оленя, по оценке эксперта, происходит из-за климатических изменений. "Связано это, видимо, как с изменением климата, так и, может быть, с неадаптированным еще к новым условиям способам использования отгонного животноводства, которое используют местные жители. То, что она так резко сократилась, конечно, вызывает большие опасения", - резюмировал директор Всемирного фонда дикой природы WWF России.

Одиннадцатый Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.

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