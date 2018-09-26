Петра Верзилова выписали из берлинской клиники

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Активист панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов выписан из берлинской клиники "Шарите", куда он ранее был доставлен с симптомами токсикологического отравления. Его состояние значительно улучшилось, говорится в опубликованном в среду сообщении медицинского учреждения.

"Шарите" смогла сегодня выписать Петра Верзилова из стационара. Состояние здоровья пациента значительно улучшилось", - отмечается в сообщении. "Симптомы спутанности сознания [у Верзилова] полностью исчезли", - информировали в клинике.

В то же время у него сохраняются определенные проблемы со зрением. "Лечащие врачи уверены, что и это нормализуется", - отметили в "Шарите".

Проведенные в берлинской клинике исследования не позволили дать четкий ответ на вопрос, какое вещество могло привести к вероятному отравлению Верзилова.

"Токсикологические исследования до сих пор не дали четкой картины относительно [приведшей к отравлению] субстанции", - приводятся в заявлении слова главы "Шарите" Карла Макса Айнхойпля. Он отметил, что берлинская клиника "остается в контакте с московскими больницами, чтобы по возможности получить дополнительную информацию о первичном лечении Верзилова".

В свою очередь профессор Кай-Уве Эккардт снова повторил, что прием некоего вещества "по-прежнему является самым вероятным объяснением" тяжелого состояния активиста. "Проведенные во время его пребывания исследования не позволили сделать вывод о других причинах заболевания", - подчеркнул Эккардт.

Ранее в клинике сообщили, что взятые у Верзилова анализы "позволяют сделать вывод, что в его случае с высокой долей вероятности имело место отравление". Врачи пояснили, что активист, скорее всего, подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему, но какого именно, вряд ли удастся выяснить. Верзилов был доставлен в Берлин на самолете в середине сентября.