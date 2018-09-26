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Кудрин посоветовал молодым бизнесменам уделять больше времени семье

Экс-министр финансов сожалеет, что раньше не мог уделять своим детям достаточно времени

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной Палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая перед молодыми бизнесменами на российском форуме "Атланты", посоветовал им даже при сложном графике уделять время детям и семье.

"Я всем советую семье, и особенно детям уделять внимание в любом возрасте. Это важная вещь, которую нельзя упускать. Надо научиться в современном мире выделять на это время. Сейчас я могу пообщаться с семьей в выходные, а в прежнее время это были только короткие отпуска, на одну неделю отпуск за полгода", - сказал Кудрин.

По его словам, он жалеет, что не мог раньше больше времени уделять своим детям. "Когда я ушел с госслужбы, я много стал заниматься - обучение, поездки. Это, конечно, все неплохо и частично компенсирует то, что было раньше. Но полностью компенсировать не может", - добавил глава СП.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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