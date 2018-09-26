Патриарх освятил закладной камень храма при Кубанском государственном университете

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основании нового храма Кирилла и Мефодия, который через два года будет построен рядом с главным корпусом Кубанского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

"Время обучения - непростое время в жизни человека, в каком-то смысле самое трудное время, потому что оно требует от учащихся огромного внимания, я бы сказал, полного посвящения себя. И все это совпадает с молодостью <...> Я рад, что здесь будет храм, и надеюсь, что очень многие профессоры, студенты, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы", - сказал патриарх, обращаясь к собравшимся студентам.

"Я очень надеюсь, что общими силами через два года, когда Кубанскому госуниверситету исполнится 100 лет, мы сможем воздвигнуть храм", - отметил ректор КубГУ Михаил Астапов. Он добавил, что ученый совет вуза принял решение присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора КубГУ.

Затем патриарх и ректор осмотрели рядом с местом будущего храма временную выставку икон, написанных студентами художественно-графического факультета университета, при котором открыта художественная иконописная мастерская.

Ранее патриарх вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посетил строящийся собор Ейска в Краснодарском крае и подарил городу 12 напрестольных Евангелий - для новых храмов.