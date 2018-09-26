Москалькова призвала прекратить дело журналистки Махмутовой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что длящееся 10 лет уголовное дело по обвинению в вымогательстве в отношении журналистки Айгуль Махмутовой следует прекратить за отсутствием состава преступления, а ее саму реабилитировать. Об этом омбудсмен заявила ТАСС в среду после встречи с Махмутовой.

"Я считаю, что оно [дело] должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Если за 10 лет следствие не смогло собрать обвинительных доказательств, в этой ситуации надо смело применять те нормы, которые предусмотрены законом о реабилитации", - сказала Москалькова. Омбудсмен не исключает, что журналистка подверглась уголовному преследованию за свои критические публикации о точечной застройке в одном из районов Москвы.

Махмутова, которая 10 лет назад кроме работы в газете "Судьба Кузьминок", также занималась индивидуальной предпринимательской деятельностью, обвинялась в том, что якобы вымогала деньги за вывоз мусора у лиц, торговавших в Москве на ярмарке выходного дня 1 февраля 2008 года. Следствие полагало, что мусор вывозил кто-то иной, а Махмутова требовала деньги неправомерно. Сама Махмутова вину не признавала и не признает.

"Следствие не смогло за эти десять лет собрать доказательства, и сегодня, когда истекли сроки давности, следствие предлагает Айгуль согласиться с прекращением дела и ее преследования ввиду истечения сроков давности, а Айгуль Махмутова против такой формулировки, поскольку считает себя невиновной", - рассказала омбудсмен. По ее словам, 10 августа 2018 года прокуратура Москвы вновь отказалась утвердить обвинительное заключение и вернуло дело на доследование.

Дело Махмутовой

Кузьминский суд Москвы 4 сентября 2008 года приговорил Айгуль Махмутову к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в вымогательстве (ст.163 УК РФ). В местах лишения свободы она провела более двух лет, частично отбыв наказание по приговору суда, который 4 декабря 2009 года был отменен постановлением президиума Мосгорсуда. Дело было возвращено на доследование, которое не завершено до настоящего времени.

В защиту Махмутовой неоднократно выступали член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и занимавший пост уполномоченного но правам человека в Москве Александр Музыкантский.