Вузы Петербурга связали изменения своих позиций в рейтинге THE с ростом конкуренции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Вузы Петербурга, вошедшие в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE), объяснили ТАСС изменение своих позиций высокими темпами развития вузов азиатских стран и повышением уровня конкуренции.

Тридцать пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Санкт-Петербургский государственный университет и Университет ИТМО идут в группе 501-600. В СПбГУ, который в предыдущей версии рейтинга входил в группу 401-500, объяснили, что снижение позиций вуза и других российских университетов связано с активным темпом развития вузов в ряде других стран.

"Некоторое снижение позиций в мировом рейтинге THE затронуло почти все российские вузы. Это связано с более высокими темпами развития, которые набрали университеты Юго-Восточной Азии, Китая, Турции и ряда других стран. Из-за этого существенно повысилась конкуренция за каждую позицию, и теперь разница зачастую определяется десятыми долями набранных баллов", - говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.

В университете также отметили, что усилия российских вузов по продвижению в рейтингах дают определенные результаты. "В частности, СПбГУ набрал больше баллов в двух из пяти групп показателей: "Обучение" 48,3 балла против 47,3 в прошлом году и "Интернационализация" - 38 баллов против 37,4 в прошлом году. Также выросли значения по семи показателям рейтинга из одиннадцати", - добавили в пресс-службе.

В Университете ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) ТАСС рассказали, что формально вуз остается на той же позиции, то есть в топ-600 рейтинга. Среди вузов России, участвующих в рейтинге, в прошлом году ИТМО занимал девятое место среди 27 вузов, а в этом году университет занял пятое место среди 35 вузов. "При этом мы можем констатировать, что по всем пяти параметрам данного рейтинга наши баллы растут <…> Мы становимся все более "международным" вузом, открываем новые и развиваем действующие международные образовательные программы, - отмечает директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев. - Соответственно, нас все больше узнают в мировом образовательном сообществе, с нами хотят развивать партнерские отношения <…> Представители некоторых зарубежных университетов выбирают нас в качестве референтного вуза".

Директор Центра рейтинговых исследований вуза также отметил, что растет число научных публикаций в ведущих международных изданиях, как и число иностранных студентов. "Мы надеемся, что уже в ближайшие пару лет мы достигнем планки в 20% иностранных студентов. Все эти факторы вместе обеспечили нам как минимум устойчивую позицию в данном рейтинге", - резюмировал Куфтырев.

Лидеры рейтинга и методика расчета

Первую строчку исследования, как и в прошлом году, занял британский Оксфордский университет. За ним - Кембриджский университет, также из Соединенного Королевства. Тройку лидеров замыкает Стэнфордский университет из Соединенных Штатов. В первой десятке в этом году представлены вузы только из США и Великобритании.

Рейтинг публикуется в 15-й раз. При его подготовке используются критерии, разделенные по пяти группам. В частности, анализируются цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Вузы, попавшие в итоговый список, представляют около 6% от общего количества действующих в мире университетов.