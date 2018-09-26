WSJ: США начали расследование случаев возможной расовой дискриминации в Йеле

ТАСС, 26 сентября. Министерство юстиции США совместно с министерством образования начали расследование возможных случаев дискриминации в отношении абитуриентов азиатского происхождения в Йельском университете. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, поводом для расследования стала жалоба, поданная в 2016 году группой организаций во главе с Коалицией американцев азиатского происхождения по вопросам образования (Asian American Coalition for Education). В жалобе утверждалось, что американцы азиатского происхождения подвергаются незаконной дискриминации при поступлении в Йельский и Брауновский университеты, а также в Дартмутский колледж.

Как отмечает газета, министерство образование в письме к Asian American Coalition for Education заявило, что рассматривает эти обвинения как три отдельные жалобы и проводит расследование в отношении Йельского университета отчасти потому, что обвинения включали "информацию, относящуюся к случаю с конкретным абитуриентом азиатского происхождения". Расследование было открыто в апреле.

Жалобы в отношении Брауновского университета и Дартмутского колледжа были отклонены из-за отсутствия достаточного количества деталей о случаях дискриминации.

В ноябре 2017 года минюст начал расследование в связи с утверждениями о случаях расовой дискриминации при поступлении в Гарвард.