В Ессентуках открывается курортный форум "Кавказская Здравница - 2018"

ЕССЕНТУКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 300 специалистов медицины и курортной сферы, врачей, руководителей, представителей инновационных и инвестиционных компаний из 15 регионов страны примут участие в официально открывающемся в Ессентуках курортном форуме "Кавказская Здравница - 2018". Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Самое интересное - тематические круглые столы с приглашением ведущих российских экспертов в области классификации средств размещения, изменений норм права в сфере туризма и гостиничного бизнеса, организации событийных мероприятий. Насыщенной будет и медицинская часть форума, посвященная новым технологиям оздоровления и курортного лечения, в том числе и детей. Также состоится конкурс молодежных проектов в сфере туризма, которые тоже будут оценивать ведущие эксперты", - рассказал ТАСС первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников.

В деловой программе форума намечено пленарное заседание по проблемам продления долголетия посредством медицинских и курортных факторов, в котором примут участие представители федеральных органов власти, субъектов, медицинской, санаторно-курортной и туристской индустрии. Состоятся круглые столы и семинары по современным аспектам медицинской реабилитации, взаимодействию клинической и курортной медицины. Намечено обсуждение перспектив развития туризма, здравоохранения, оздоровительной медицины, инноваций и инвестиций, как актуальных сферы бизнеса и социальной инфраструктуры.

В рамках программы пройдет выставка "Жемчужина здоровья: от седых вершин Кавказа до песчаных пляжей Крыма", рассказывающая об истории развития курортов на Юге России, будет работать "Ярмарка путевок", состоится информационный тур по региону КМВ, дегустация минеральной воды. Актуальность проведения форума обоснована спецификой региона Кавказских Минеральных Вод, который обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами и имеет 215-летний опыт оказания санаторно-курортных и туристских услуг, отмечают организаторы.

Форум проводится в рамках программы "Неделя туризма на Великом Шелковом пути - Кавказ", поддержанной Минкультуры РФ. Предусмотрены большое обсуждение влияния Великого шелкового пути на развитие Северного Кавказа и выездной круглый стол по созданию межрегиональных туристских маршрутов.

Форум проводился на территории края уже более десяти раз, он завершится 28 сентября.