ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Третий международный фестиваль современной еврейской культуры открывается в Екатеринбурге. Об этом сообщила журналистам председатель оргкомитета фестиваля Ирина Гуткина.

"Фестиваль современной еврейской культуры проводится в третий раз в Екатеринбурге. И теперь мы говорим о нем как о регулярном. Он уникален, потому, что кроме Екатеринбурга нигде ни одна из национальных диаспор, представляющих наше многонациональное общество, не делает многожанровый фестиваль, представляющий сегодняшний взгляд на современную национальную культуру. Концепция нашего фестиваля заключается в том, что мы открываемся для всех, это открытый фестиваль, на который мы приглашаем всех на диалог о современном взгляде на национальную культуру, о том, <…> как мы умеем уважать друг друга", - рассказала Гуткина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Она добавила, что фестиваль откроется в Театре Эстрады спектаклем Нижнетагильского драматического театра "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина. "Тема [спектакля] созвучная всему, что мы хотим показывать - как в начале XX века менялась идеология, когда евреи из местечка уходили, и как это происходит сейчас. <…> Это тема современных людей, которые живут рядом и выбирают между традицией и современностью: наш фестиваль тоже про то, как традиция и современность должны жить в гармонии", - пояснила Гуткина ТАСС.

По ее словам, в рамках фестиваля впервые для России представят две кинокартины - "Женский балкон" и "Кафе "Наглер", которые привезли из Израиля специально для фестиваля. По данным организаторов, трагикомичный фильм "Женский балкон" повествует о жизни прихожан синагоги маленькой сефардской общины, а документальная комедия "Кафе Наглер" - о путешествии молодой еврейки из Израиля в Германию для поиска своих предков в Берлине. "Кроме того, будут проходить экскурсии по еврейском Екатеринбургу по местам, которые так или иначе, связаны с историей еврейской диаспоры и с влиянием на нее в Екатеринбурге", - добавила Гуткина.

Член оргкомитета фестиваля Алексей Глазырин сообщил, что на фестивале также состоится открытие выставки "Путь сквозь бездну (судьба еврейского народа в ХХ веке)" трех фотохудожников из США и Израиля. "Ричард Тущман из США представит выставку "Однажды в Казимиже" (Казимиш - район в городе Краков в Польше) - это очень трогательная и пронзительная история, поскольку [в работах] показана [жизнь] накануне того, как в Кракове появились лагеря смерти. Также состоится открытие выставки "Призраки Аушвица" Кола Томпсона из США, работы сняты в музее концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в 60 км от Кракова. Последний раздел выставки посвящен современному Израилю и стрит-фотографиям Габи Бен Аврахама - это совсем другой взгляд, это современная еврейская культура", - уточнил Глазырин.

О фестивале

III международный фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге с 27 по 30 сентября на площадках "Ельцин Центра", Театра Эстрады, джаз-клуба EverJazz, кинотеатра "Колизей" и фотогалереи "Март". Фестиваль пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы ожидают более трех тысяч посетителей.