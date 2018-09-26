Ватикан исправил заявление Климкина о якобы поддержке предоставления автокефалии Украине

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Ватикан исправил заявление пресс-службы украинского министра иностранных дел Павла Климкина о поддержке предоставления автокефалии Украине. В заявлении, опубликованном на сайте Апостольского нунциатуры (дипломатическое представительство Святого Престола) на Украине, подчеркивается, что создание поместной церкви является внутренним делом православной церкви.

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"Частично исправляя новость, которую вчера дал правительственный источник, где говорится о встрече между архиепископом Полом Ричардом Галлахером <...> и господином Павлом Климкиным <...> , Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской православной поместной церкви являются внутренним вопросом православной церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки", - говорится в сообщении.

Накануне в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в рамках 73-й сессии Генассамблении ООН в Нью-Йорке Климкин встретился с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По данным пресс-службы МИД Украины, Святой Престол заявил о том, что "уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви". В ведомстве также подчеркнули, что "поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога".

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украине. В сообщении об их назначении говорилось, что это надо было в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви. УПЦ назвала эти действия "грубым нарушением канонической территории".