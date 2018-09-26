Правительство РФ планирует снизить объем выбросов в городах со сложной экологией на 20%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ к 2024 году планирует снизить на 20% объем выбросов в городах с наиболее сложной экологической ситуацией. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: снижение совокупного объема выбросов в городах с наиболее сложной экологической ситуацией, включая Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, - на 20%", - говорится в документе.

К этому времени запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.

"Количество созданных новых особо охраняемых природных территорий для сохранения биологического разнообразия - не менее 24 на площади 5 млн гектаров. Увеличение общей площади особо охраняемых природных территорий - на 5 млн гектаров", - отмечается в документе.