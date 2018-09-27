МЧС РФ направило в Донбасс 81-ю колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра в Ростовской области в Донбасс вышла 81-я автомобильная колонна с гуманитарными грузами. Она направляется к российско-украинской границе", - сказал представитель МЧС. В пути колонна разделится на две, каждая из которых пройдет проверку на пограничных пунктах пропуска, после этого одна проследует в Донецк, другая - в Луганск.

"Автомобили везут жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы и медицинское имущество", - сообщили в МЧС.

МЧС оказывает помощь Донбассу с августа 2014 года. Колонны с жизненно важными гуманитарными грузами отправляются на юго-восток Украины каждый месяц. За четыре года всего в Донбасс было доставлено более 76 тыс. тонн гуманитарной помощи.