В Университете Дамаска открылся новый корпус отделения русского языка

ДАМАСК, 27 сентября. /ТАСС/. Новый корпус отделения русского языка открылся в Университете Дамаска, сообщила журналистам декан гуманитарного факультета Фатима Шааль.

"У нас 16 языковых отделений, учатся около 100 тыс. студентов. Отделение русского - самое большое, мы даже отдельное здание для него построили в связи с ростом популярности. Это одно из трех направлений, наряду с персидским и испанским, где нет заочных форм обучения. Все эти три языка сложные, и обучение должно сопровождаться общением с их носителями, для этого мы приглашаем преподавателей из России", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время в вуз возвращаются студенты, вынужденные прервать образование из-за войны. "Во время войны у нас стало заметно меньше студентов-мужчин - многие ушли добровольцами в армию защищать свои родные города. Порядка 10% студентов бросили учебу, так как их семьи пострадали от действий боевиков и вынуждены были уехать за границу беженцами. В этом году такие молодые люди начали возвращаться", - сказала она.

Фатима Шааль также рассказала, что университет помогает студентам, проживавшим на территориях, подконтрольных боевикам.

"Они тоже бросили учебу. Сейчас после освобождения таких населенных пунктов они возвращаются, и нам предстоит проделать серьезную работу для их восстановления в университете. Необходимо оценить уровень знаний чтобы понять, кого на какой курс определить. Мы разработали специальную программу, которая поможет наверстать упущенное", - сказала она.

Кроме того, как сообщила декан, в вузе была организована служба психологической помощи для тех, кто нуждается в ней из-за пережитого на войне. "Буквально неделю назад к нам поступили заявления от полутора тысяч студентов из освобожденных Думы и Дераа. Мы готовимся к работе, которая поможет интегрировать их в студенческое сообщество, а пока их проверяют наши правоохранительные органы - это важно, ведь мы знаем, какой пропаганде подвергали молодежь радикальные исламисты", - сказала декан.

Обращения студентов

В связи с увеличением числа желающих продолжить учебу, в университете открыт единый центр обращений, о работе которого журналистам рассказала его заведующая Руба Халаф.

"Мы открыли этот центр два месяца назад. Он работает по принципу единого окна. Огромное количество студентов сейчас восстанавливается, это серьезный документооборот. Чтобы его ускорить, мы создали компьютерную базу данных, в которую вносятся все документы", - сказала она.

Здесь можно восстановить диплом, табели с оценками, получить справки для армии. С момента открытия, мы обработали более 8 тыс. обращений.