Эксперт Минздрава: проба Манту детям после семи лет уже не нужна

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Ребенку, имеющему две вакцинации от туберкулеза к семи годам, проба Манту уже не нужна, достаточно ежегодно проверять Диаскинтестом (инновационный внутрикожный диагностический тест на латентность форм туберкулеза). Об этом ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

Применение Диаскинтеста в скрининге туберкулеза у детей старше семи лет и подростков регламентировано приказом Минздрава от 21 марта 2017 года.

Вакцинируют сейчас детей в РФ два раза - при рождении и в семь лет. "Проба Манту нужна для того, чтобы понять, нужно его ревакцинировать или нет. Больше ни для чего она не нужна", - отметила Васильева.

По ее словам, с 2017 года всех детей в РФ ежегодно проверяют на туберкулез уже Диаскинтестом: "Каждый год проверяют и выясняют, инфицирован ли ребенок. Если инфицирован, то вакцинировать уже не нужно, а если не инфицирован, то вакцинируется в семь лет. Уже после нее проба Манту не нужна".

Проба Манту менее специфична в отличие от Диаскинтеста - наличие выраженной реакции на месте пробы, как правило, говорит о том, что организм борется с каким-то возбудителем. При этом проба Манту может дать ложноположительную реакцию, если у ребенка есть аллергия в активной фазе.

В рамках сессии Генассамблеи в среду состоялось совещание высокого уровня, сопредседателем которого была министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Министр отметила, что заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась на 42% за последние 10 лет, достичь существенных успехов в борьбе с туберкулезом, по ее словам, позволило непрерывное финансирование программ.

Статистика ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10 млн человек, каждый десятый - ребенок. По данным за 2017 год, почти полмиллиона человек болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез остается основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней.