Роспотребнадзор с 1 по 15 октября будет консультировать по профилактике гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 1 октября запускает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

"В период с 1 по 15 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам профилактики гриппа", - говорится в сообщении.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно к ней подготовиться, можно ли совмещать ее с другими прививками. На горячей линии дадут рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний детей и взрослых, расскажут, как правильно использовать медицинские маски.

По данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября и продлится до декабря. Пики заболеваемости обычно приходятся на январь-март. В этом году Минздравом закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозных вакцин, из них детский грипп - более 9 млн доз.