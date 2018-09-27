Китайский ледокол "Сюэлун" завершил 9-ю арктическую экспедицию и вернулся в Шанхай

ШАНХАЙ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайский ледокол "Сюэлун" завершил продолжавшуюся 69 дней научно-исследовательскую арктическую экспедицию и благополучно пришвартовался в среду в порту Шанхая, преодолев 12,5 тыс. морских миль, более 3,8 тыс. из которых судно шло через покрытые льдом районы. Как пишет местная газета "Шанхай жибао", в ходе девятой по счету экспедиции находившимся на борту ученым удалось успешно выполнить целый комплекс задач, включая установку нового оборудования, которое позволит расширить научные исследования арктического региона.

Судно со 131 членом экипажа на борту отправилось в экспедицию из Шанхая 20 июля. По данным Китайского института полярных исследований, в ходе этой миссии были проведены исследования по таким направлениям, как окружающая среда, подводная топография, экология, рыболовство и состояние ледового покрова в Беринговом море, Чукотском море, Канадском бассейне, а также в центральных районах Северного Ледовитого океана.

Ученые провели проверку 88 морских и 10 ледовых станций, а также запустили первую группу беспилотных средств наблюдения, включая автономную ледовую станцию и подводный планер. Данное оборудование позволит продлить летние арктические исследования до зимы. По словам директора института Ян Хуэйгэня, китайская автономная станция обеспечит мониторинг состояния ледового покрова в реальном времени. "Автономная ледовая станция также позволит отслеживать солнечную радиацию, состояние атмосферы, температуру в разных слоях льда, изменения в его толщине и океанское течение под ледовым покровом", - приводит издание слова Ян Хуэйгэня.

Помимо ледовой станции, во время данной экспедиции ученые впервые запустили 750-граммовый высотный аэростат для изучения состояния воздуха, а также опробовали лазерный радар для изучения атмосферных явлений и незагрязняющий окружающую среду ледовый бур.

Ледоколы в Китае

В настоящее время Китай эксплуатирует свой единственный ледокол "Сюэлун", который был приобретен у Украины в 1993 году. С 1994 года он принял участие более чем в 40 полярных экспедициях.

В начале сентября сообщалось, что Китай спустил на воду в порту Шанхая первый полярный исследовательский ледокол собственной разработки и производства. Судно с водоизмещением в 13 тыс. тонн официально получило название "Сюэлун 2"("Снежный дракон 2"). Ледокол имеет длину 122,5 метра, ширину 22,3 метра, а также максимальную осадку в 8,3 метра. "Сюэлун 2" способен перевозить на борту до 4,5 тыс. тонн груза, а максимальная скорость движения, согласно техническим характеристикам, составляет 16,8 узла. Ледокол спроектирован таким образом, что он может пробивать лед толщиной до 1,5 метров как кормой, так и носовой частью и двигаться при этом со скоростью 2-3 узла.

Строительство ледокола началось в декабре 2016 года на верфи в Шанхае. Сдача судна в эксплуатацию запланирована на первую половину 2019 года, а уже в июле ледокол должен будет отправится на ходовые испытания в район Северного полюса. В ноябре того же года "Сюэлун 2" вместе с эксплуатирующимся в настоящее время Китаем ледоколом "Сюэлун" отправится в экспедицию к Южному полюсу.

В июне прошлого года появилась информация о том, что компания Rainbowfish Ocean Technology планирует строительство еще одного ледокола для частной эксплуатации, который должен быть передан заказчику в 2021 году.

Полярные исследования Китая

Китай является активным участником полярных исследований. Антарктиду КНР изучает с 1984 года и заметно активизировала свои усилия на этом направлении в последние несколько лет. На данный момент Китай имеет там четыре станции - "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году.

Примерно к 2022 году Китай планирует построить еще и пятую станцию. В качестве места для ее расположения выбран необитаемый остров Инэкспрессибл в море Росса.